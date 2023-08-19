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"Укренерго" заборгувала іншим учасникам енергоринку вже 50 млрд гривень

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Субота 19 серпня 2023 21:37
"Укренерго" заборгувала іншим учасникам енергоринку вже 50 млрд гривень Фото: "Укренерго" заборгувала іншим учасникам енергоринку вже 50 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Борги оператора системи передачі НЕК "Укренерго" перед іншими учасниками енергоринку вже складають 50 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укренерго" Володимира Кудрицького в ході засідання комітету Верховної ради з енергетики.

"Борг "Укренерго" перед учасниками ринку складає 50 млрд грн… Ми винні на балансуючому ринку близько 17 млрд, 26 млрд ми боргуємо "Гарантованому покупцю", - сказав він.

Також очільник "Укренерго" додав, що за допоміжні послуги, які фінансуються від тарифу на диспетчеризацію компанія винна 3,6 млрд грн, а також "Укренерго" винна 2,5 млрд постачальникам універсальних послуг за електроенергію вироблену на побутових сонячних електростанціях (СЕС).

Також в ході засідання комітету голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота додав, що борг "Укренерго" перед ними зріс до 7,4 млрд грн.

Водночас Кудрицький додав, що борги перед «Укренерго» зараз складають 59 млрд грн.

Нагадаємо, діючий тариф на передачу електроенергії призводить до методологічного недофінансування системного оператора НЕК "Укренерго".

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