"Укренерго" та НКРЕКП опрацьовують можливість перегляду тарифу на передачу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена наглядової ради "Укренерго" та радника прем’єр-міністра Юрія Бойка.

"Безумовно потрібно розуміти, що після того, як з'явиться можливість визначити суму боргу, тоді повинні вирішуватися питання з джерелами його погашення. Тут великих альтернатив немає. Єдиний спосіб - врахування у тарифі на електроенергію на наступний період, того обсягу, який був недотриманий компаніями", - сказав він коментуючи можливі механізми погашення боргів перед виробниками електроенергії.

Бойко наголосив, що основна проблема боргів має методологічний характер і навіть неможливо виставити рахунки через відсутність обсягу, за який цей рахунок міг бути виставлений.

Член наглядової ради "Укренерго" був впевнений, що ці кошти мали б бути враховані в тарифі "Укренерго" на передачу електроенергію на друге півріччя 2023 року.

Він додав, що внаслідок того, що немає підписаних первинних документів з вересня по грудень 2022 року між "Гарантованим покупцем" і НЕК "Укренерго" 4 місяці була відсутня витратна частина.

"Маємо домовленість з регулятором, як тільки з'явиться можливість перепідписати або підписати, відповідно вони здійснять коригуючу перевірку за рахуванням безумовно найважливішого фактору і відповідно таке корегування через тариф буде здійснено", - підсумував Бойко.

Нагадаємо, в кінці 2022 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), переглянула тарифу НЕК "Укренерго" на послуги із передачі.