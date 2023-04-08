UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укренерго" вже відновило 80% пошкодженої обстрілами магістральної мережі

Фото: в Україні відновили 80% пошкодженої мережі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Із жовтня минулого року через терористичні атаки з боку Москви було пошкоджено 43% магістральних мереж. Станом на сьогодні повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. Понад 250 із них влучили в ціль. Обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції.

За оцінкою Світового банку й ПРООН, лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч складають майже 1 млрд доларів.

Як зазначили прес-службі, "Укренерго" вже отримало майже 500 одиниць обладнання від країн ЄС, ще більше виготовляється та їде в Україну.

"Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська кампанія із серйозної руйнації об'єднаної енергетичної системи України взимку 2022-2023 років зазнала невдачі.

Національний банк прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерговідключеня світла