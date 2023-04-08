"Укренерго" вже відновило 80% пошкодженої обстрілами магістральної мережі

Як зазначили в прес-службі, понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. Понад 250 із них влучили в ціль. Обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції.

За оцінкою Світового банку й ПРООН, лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч складають майже 1 млрд доларів.

Як зазначили прес-службі, "Укренерго" вже отримало майже 500 одиниць обладнання від країн ЄС, ще більше виготовляється та їде в Україну.

"Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень", - йдеться в повідомленні.