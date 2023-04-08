"Укрэнерго" уже восстановило 80% поврежденной обстрелами магистральной сети

Как отметили в пресс-службе, более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергетическим объектам. Более 250 из них попали в цель. Обстреляны и получили разную степень повреждений все тепловые и гидроэлектростанции.

По оценке Всемирного банка и ПРООН, только первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети "Укрэнерго" в этом году составляют почти 1 млрд долларов.

Как отметили пресс-службе, "Укрэнерго" уже получило около 500 единиц оборудования от стран ЕС, еще больше производится и едет в Украину.

"Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений", - говорится в сообщении.