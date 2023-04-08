"Укрэнерго" уже восстановило 80% поврежденной обстрелами магистральной сети

С октября прошлого года из-за террористических атак со стороны Москвы было повреждено 43% магистральных сетей. По состоянию на сегодняшний день возвращено в работу, хоть кое-где и частично, 80% поврежденной магистральной сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Как отметили в пресс-службе, более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергетическим объектам. Более 250 из них попали в цель. Обстреляны и получили разную степень повреждений все тепловые и гидроэлектростанции.
По оценке Всемирного банка и ПРООН, только первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети "Укрэнерго" в этом году составляют почти 1 млрд долларов.
Как отметили пресс-службе, "Укрэнерго" уже получило около 500 единиц оборудования от стран ЕС, еще больше производится и едет в Украину.
"Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным британской разведки, российская кампания по серьезному разрушению объединенной энергетической системы Украины зимой 2022-2023 годов потерпела неудачу.
Национальный банк прогнозирует отсутствие дефицита электроэнергии в Украине до конца 2023 года.
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