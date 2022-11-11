"Укрэнерго" вводит экстренные отключения света еще в трех областях
Еще в трех областях Украины сегодня, 11 ноября, вводят аварийные отключения света. Экстренные ограничения будут действовать в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Сегодня российские оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому ситуация в энергосистеме усложнилась.
Поэтому, кроме столицы и Киевской области, аварийные отключения ввели еще в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Предыдущие графики отключений пока не работают
Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.
В "Укрэнерго" также отметили, что сегодня ночью и утром аварийные отключения применялись в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Пока они прекращены, но продолжают действовать плановые отключения.
Украинцев предупредили, что к вечеру ситуация может измениться, особенно во время вечернего пика потребление электроэнергии.
Напомним, в ДТЭК сообщили, что из-за атак оккупантов сегодня в Киеве и области вводятся экстренные отключения света.
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