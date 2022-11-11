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У Києві та області сьогодні екстрені відключення світла. Графіки не працюють

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Київ, П'ятниця 11 листопада 2022 09:03
У Києві та області сьогодні екстрені відключення світла. Графіки не працюють Фото: у Києві та області сьогодні запровадили екстрені відключення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві та області сьогодні, 11 листопада, вводять екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних обмежень не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка в Facebook.

За його словами, вночі окупанти атакували енергетичну систему України, тому у столиці запроваджуються екстрені обмеження.

"Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах - тобто ми будемо не у графіках", - зазначив він.

У чат-боті "ДТЕК Київські електромережі" повідомили, що також екстрені відключення запроваджуються і в Київській області.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в "Укренерго" заявили, що 11 листопада будуть діяти стабілізаційні відключення у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

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Київ Київська область відключеня світла Електроенергія
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