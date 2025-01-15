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"Укренерго" виплатить 5 млрд грн боргу "зеленим" інвесторам

Фото: "Укренерго" виплатить 5 млрд грн боргу "зеленим" інвесторам (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9381, яким пропонується спрямувати близько 10 млрд грн коштів НЕК "Укренерго" на погашення боргів на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Закон передбачає, що компанія "Укренерго" погасить на енергоринку борги за рахунок надлишково отриманих доходів з диспетчерського управління у 2023 - 2024 роках. 

Так, 45% від суми компанія має направити на погашення заборгованості на балансуючому ринку, ще 45% – на погашення заборгованості перед промисловими виробниками електроенергії з ВДЕ.

Решту 10% буде направлено на погашення заборгованості перед постачальниками універсальних послуг для виплат власникам домашніх СЕС.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.

На думку експертів,  уряд, парламент та Нацкомісія з питань енергетики мають врятувати енергетику від паралічу через наявні багатомільярдні борги, які постійно збільшуються.

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