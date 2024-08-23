"Укренерго" відновила електролінію до ЗАЕС, яку пошкодили росіяни

Ремонтні бригади "Укренерго" сьогодні, 23 серпня, відновили надійність живлення Запорізької АЕС. Наразі високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

В компанії пояснили, що внаслідок російських обстрілів попередньої доби одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту.

Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу.

Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями. Надійність живлення атомної електростанції - на належному рівні завдяки роботі ремонтних бригад НЕК "Укренерго".