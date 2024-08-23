"Укренерго" відновила електролінію до ЗАЕС, яку пошкодили росіяни
Ремонтні бригади "Укренерго" сьогодні, 23 серпня, відновили надійність живлення Запорізької АЕС. Наразі високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
В компанії пояснили, що внаслідок російських обстрілів попередньої доби одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту.
Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу.
Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями. Надійність живлення атомної електростанції - на належному рівні завдяки роботі ремонтних бригад НЕК "Укренерго".
РБК-Україна повідомляло, що російські військові пошкодили одну з двох ліній електропередач, які живлять окуповану Запорізьку АЕС. В результаті цього станція опинилася на межі блекауту.
Детальніше про наслідки, до яких могли призвести ворожі дії РФ, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що Запорізька АЕС є найбільшою в Україні та Європі. Проте від 4 березня 2022 року станція перебуває під російською окупацією.
Окупанти замінували територію навколо ЗАЕС та не пускають туди міжнародних спеціалістів з ядерної безпеки.
Водночас російські військові постійно маніпулюють можливістю теракту на ЗАЕС. Так, нещодавно на Запорізькій АЕС виникла пожежа.
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