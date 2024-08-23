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"Укрэнерго" восстановила электролинию к ЗАЭС, которую повредили россияне

Запорожская область, Пятница 23 августа 2024 17:21
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"Укрэнерго" восстановила электролинию к ЗАЭС, которую повредили россияне Фото: "Укрэнерго" восстановила надежность питания Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ремонтные бригады "Укрэнерго" сегодня, 23 августа, восстановили надежность питания Запорожской АЭС. Сейчас высоковольтная воздушная линия 330 кВ включена в работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В компании объяснили, что в результате российских обстрелов предыдущих суток одна из питающих ЗАЭС воздушных линий была повреждена и отключена действием защиты.

Ремонтные бригады ожидали разрешения военнослужащих для того, чтобы устранить повреждения и включить линию в работу.

В настоящее время ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линии. Надежность питания атомной электростанции - на должном уровне благодаря работе ремонтных бригад НЭК "Укрэнерго".

РБК-Украина сообщало, что российские военные повредили одну из двух линий электропередач, питающих оккупированную Запорожскую АЭС. В результате станция оказалась на грани блекаута.

Детальнее о последствиях, к которым могли привести враждебные действия РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что Запорожская АЭС является самой большой в Украине и Европе. Однако с 4 марта 2022 станция находится под российской оккупацией.

Оккупанты заминировали территорию вокруг ЗАЭС и не пускают туда международных специалистов по ядерной безопасности.

В то же время, российские военные постоянно манипулируют возможностью теракта на ЗАЭС. Да, недавно на Запорожской АЭС возник пожар.

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