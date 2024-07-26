"Укренерго" про відключення світла: найскладніший період літа - уже позаду

"У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа - уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася", - наголосив голова правління НЕК "Укренерго".

Він зазначив, що це передусім пов’язано з тим, що спала абсолютно аномальна та рекордна спека, а отже - зменшилося споживання електроенергії.

Кудрицький також зауважив, що ситуацію в енергетиці також покращив вихід з ремонту певних енергогенеруючих потужностей, які додали системі потужностей та скоротили дефіцит.

"Тому замість складного режиму 3-4 черги - ми маємо 1-2, які застосовуються залежно від часу. В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі - трохи більший. А в деякі - ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання", - сказав він.

До того ж, Кудрицький зауважив, якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій - то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів.