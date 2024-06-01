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"Укренерго" сподівається направити 2 млрд грн на погашення боргів балансуючого ринку електроенергії

Субота 01 червня 2024 18:22
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"Укренерго" сподівається направити 2 млрд грн на погашення боргів балансуючого ринку електроенергії Фото: "Укренерго" сподівається направити 2 млрд грн на погашення боргів балансуючого ринку електроенергії (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

За останні три місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн, тенденція з їх накопиченням негативна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена правління НЕК "Укренерго" Олега Скрипника.

"Якщо говорити за балансуючий ринок електроенергії, тенденція зберігається негативна. За останні три місяці, або якщо говорити порівняно з початком року, приріст боргу склав більше мільярда гривень. Перед нами, і, відповідно, це віддзеркалило і нашу заборгованість перед учасниками ринку майже в такій самій сумі", - розповів він.

Водночас Скрипник зазначив, що є і позитивна динаміка, яка дозволить зменшити цю заборгованість. За його словами, мова про згортання зустрічних однорідних вимог, в першу чергу, з держпідприємством "Гарантований покупець".

"Сподіваємося, що за результатами перевірки ліцензованої діяльності ми зможемо спрямувати ресурс на погашення частини заборгованості на балансуючому ринку в сумі близько 2 млрд грн", - зазначив Скрипник.

Раніше в "Укренерго" заявили про плани упродовж 2024 року повністю розрахуватися із учасниками балансуючого ринку. Це понад 19 млрд грн. Компанія планує одноразово залучити фінансування від донорів.

В "Укренерго" вважають, що погашення заборгованості на балансуючому ринку дозволить інвесторам у системи накопичення енергії, а також газову пікову генерацію мати адекватну економічну модель роботи на ринку.

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