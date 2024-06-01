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"Укрэнерго" надеется направить 2 млрд грн на погашение долгов балансирующего рынка электроэнергии

Суббота 01 июня 2024 18:22
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"Укрэнерго" надеется направить 2 млрд грн на погашение долгов балансирующего рынка электроэнергии Фото: "Укрэнерго" надеется направить 2 млрд грн на погашение долгов балансирующего рынка электроэнергии (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

За последние три месяца долги на балансирующем рынке электроэнергии выросли на 1 млрд. грн., тенденция с их накоплением отрицательная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена правления НЭК "Укрэнерго" Олега Скрипника.

"Если говорить за балансирующий рынок электроэнергии, тенденция сохраняется отрицательная. За последние три месяца, или если говорить по сравнению с началом года, прирост долга составил более миллиарда гривен. Перед нами, и, соответственно, это отразило и нашу задолженность перед участниками рынка почти в такой самой сумме", - рассказал он.

В то же время Скрипник отметил, что есть и положительная динамика, которая позволит снизить эту задолженность. По его словам, речь идет о сворачивании встречных однородных требований, в первую очередь, с госпредприятием "Гарантированный покупатель".

"Надеемся, что по результатам проверки лицензированной деятельности мы сможем направить ресурс на погашение части задолженности на балансирующем рынке в сумме около 2 млрд грн", - отметил Скрипник.

Ранее в "Укрэнерго" заявили о планах в 2024 году полностью рассчитаться с участниками балансирующего рынка. Это более 19 млрд. грн. Компания планирует единовременно привлечь финансирование от доноров.

В "Укрэнерго" считают, что погашение задолженности на балансирующем рынке позволит инвесторам в системы накопления энергии, а также газовую пиковую генерацию иметь адекватную экономическую модель работы на рынке.

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