"Укренерго" скасувало НС в енергетиці України

Сьогодні, 16 грудня, українців проінформували про припинення дії надзвичайної ситуації в енергетиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

В компанії заявили про припинення дії НС в енергосистемі України, яка настала сьогодні внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів 16 грудня, були пошкоджені близько 9 об'єктів генерації.

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