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В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ

Фото: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Масована ракетна атака росіян 2 січня не завдала шкоди енергосистемі України, вона працює збалансовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Сьогоднішня атака, хоч і принесла нам деякі складнощі, не несла критичної загрози для енергосистеми. Тому не можемо сьогодні говорити про запровадження надзвичайного стану", - розповів Кудрицький.

За його словами, енергосистема працює збалансовано. Зранку фахівці займалися ліквідацією локальних наслідків "прильотів" по енергооб'єктах.

"Я сам був на одному з таких об'єктів, що постраждав. Там все обладнання вже в роботі. Якщо хтось в Києві ще не має електропостачання, то це питання кількох годин", - додав голова "Укренерго".

Відключення світла у Києві після атаки РФ

Нагадаємо, за даними пресслужби Міненерго, через масований ракетний обстріл у Києві було пошкоджено повітряну лінію, без напруги низка підстанцій, були знеструмлені 259 тисяч споживачів.

У Київській області через обстріли знеструмлено високовольтні лінії, є відключення споживачів у Бучанському та Вишгородському районах. Також знеструмлювалося обладнання підстанції. Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.

За даним ДТЕК, станом на 11:40 енергетики заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів Києва після ракетного удару по столиці. Без світла залишається Куренівка, частина Оболонського та Святошинського районів.

Як повідомили у КМДА, станом на 12:00 у всіх районах столиці відновлено живлення об’єктів водопостачання.

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