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В "Укренерго" розповіли, скільки часу потрібно на відновлення енергосистеми після вчорашнього удару

Фото: в "Укренерго" розповіли, скільки часу потрібно на відновлення енергосистеми після вчорашнього удару (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Енергосистема України поступово відновлюється після восьмого масованого ракетного удару 5 грудня. Аби відновити обсяги виробництва електроенергії до рівня, який був до атаки, потрібно кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Повідомляється, що від атаки найбільше постраждали Одеська та Київська області. Так, через пошкодження деяких електростанцій та частини мереж в енергосистемі знизилось виробництво електроенергії. Для збереження балансу в усіх регіонах було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів.

Зазначається, що ремонтні бригади роблять усе можливе, аби подати світло резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, у більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури - лікарень, котелень, водоканалів.

"На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб", - говориться у повідомленні.

Наразі всім областям доведено ліміти споживання світла. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому там застосовано режим аварійних відключень.

Нагадаємо, 5 грудня окупанти завдали восьмого масованого удару по території України, внаслідок якого загинули чотири людини, також було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

У багатьох регіонах України виникли перебої зі світлом.

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УкренергоЕлектроенергіявідключеня світла