Графіки відключень світла скасували до середини дня

Графіки стабілізаційних відключень світла на 18 червня скасовані до 15:00. Увечері вони будуть діяти знову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"За інформацією від "Укренерго", сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики", - йдеться в повідомленні.

Водночас з 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.

Згідно з повідомленням "Укренерго", сьогодні, 18 червня, термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовані з 10:00 до 15:00.

"Причина – більш активна робота СЕС", - заявили в прес-службі.