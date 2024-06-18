ua en ru
Вт, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Графіки відключень світла скасували до середини дня

Україна, Вівторок 18 червня 2024 10:16
UA EN RU
Графіки відключень світла скасували до середини дня Фото: відключення світла на 18 червня скасували до середини дня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Графіки стабілізаційних відключень світла на 18 червня скасовані до 15:00. Увечері вони будуть діяти знову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"За інформацією від "Укренерго", сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики", - йдеться в повідомленні.

Водночас з 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.

Згідно з повідомленням "Укренерго", сьогодні, 18 червня, термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовані з 10:00 до 15:00.

"Причина – більш активна робота СЕС", - заявили в прес-службі.

Графіки відключень світла скасували до середини дня

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у липні через ремонти на АЕС буде складна ситуація в енергосистемі. За його словами, відключень світла може бути більше в період з 11:00 до 23:00, ніж у решту доби.

Разом з тим, 17 червня "Укренерго" заявило про те, що споживання знизилося, і змінило графіки відключень, перенісши їх на вечір.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Укренерго
NEWS
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення
DAILY
Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі