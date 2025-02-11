В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 12 лютого

Варто зауважити, що про обмеження потужності для промисловості та бізнесу вперше заговорили цими вихідними. А сьогодні вже було введено першу обмеження.

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