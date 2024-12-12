В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 13 грудня

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 28 листопада, росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Загалом були зафіксовані пошкодження відразу у 14 областях України.

У зв'язку з цим Україна повернулася до графіків погодинних відключень світла. Навіть без морозів доводиться економити електроенергію і відключати одну-дві черги споживачів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що поки неможливо спрогнозувати, коли ситуація стабілізується.

Детальніше про те, що зараз відбувається в енергетиці - в матеріалі РБК-Україна.

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