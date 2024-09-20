В "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть українцям світло у суботу

В Україні у суботу, 21 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, 21 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, світло в Україні не вимикають вже два тижні.
Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила десякти масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли як аварійні, так і планові відключення електроенергії.
Однак протягом останніх тижнів світло не вимикали. Ситуація в енергосистемі покращилася.
Тим часом експерти зазначили, що в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.