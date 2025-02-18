В "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть світло 19 лютого

Удари РФ по енергосистемі України

Нагадаємо, минулого року Рсія систематично завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до запровадження у країні графіків відключення електроенергії.

Однак у грудні 2024 року та січні 2025-го графіки майже не запроваджувалися. А на початку лютого у мережі поширилася інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Проте в "Укренерго" спростували такі заяви.

Попри це останніми днями в Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії.

Окрім того, графіки відключень світла діють для промисловості та бізнесу.

Детально про те, яка ситуація буде з електроенергією у випадку значних морозів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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