В "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть 16 серпня світло та попросили економити електроенергію

Що передувало

Після того, як навесні цього року Росія знищила низку енергетичних об'єктів в Україні було запроваджено графіки відключення світла. Однак востаннє електропостачання в Україні обмежували 29 липня.

Це пов'язано з тим, що в Україні спала спека, яка трималась декілька тижнів. А також тим, що з ремонту було виведено декілька енергоблоків на АЕС.

Однак заступник міністра енергетики Світлана Гринчук розповідала, що повернення жорстких графіків відключення світла в Україні поки не прогнозуються, навіть, якщо буде спекотно так, як у липні. Але на це можу вплинути потенційні російські обстріли енергетики.

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