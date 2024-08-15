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В "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть 16 серпня світло та попросили економити електроенергію

Четвер 15 серпня 2024 20:04
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В "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть 16 серпня світло та попросили економити електроенергію Ілюстративне фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 16 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні завтра, 16 серпня, не планується застосовувати графіки відключення світла. Однак українців просять економити електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 16 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації - про застосування відключень буде повідомлено додатково", - розповіли в "Укренерго".

Водночас українців просять економити електроенергію протягом всієї доби. Особливо в період з 18:00 до 24:00.

Що передувало

Після того, як навесні цього року Росія знищила низку енергетичних об'єктів в Україні було запроваджено графіки відключення світла. Однак востаннє електропостачання в Україні обмежували 29 липня.

Це пов'язано з тим, що в Україні спала спека, яка трималась декілька тижнів. А також тим, що з ремонту було виведено декілька енергоблоків на АЕС.

Однак заступник міністра енергетики Світлана Гринчук розповідала, що повернення жорстких графіків відключення світла в Україні поки не прогнозуються, навіть, якщо буде спекотно так, як у липні. Але на це можу вплинути потенційні російські обстріли енергетики.

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