В "Укрэнерго" рассказали, будут ли 16 августа выключать свет и попросили экономить электроэнергию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

В то же время украинцев просят экономить электроэнергию на протяжении всех суток. Особенно в период с 18:00 до 24:00.

"Завтра, 16 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации – о применении отключений будет сообщено дополнительно", – рассказали в "Укрэнерго".

Что предшествовало

После того, как весной этого года Россия уничтожила ряд энергетических объектов в Украине, были введены графики отключения света. Однако последний раз электроснабжение в Украине ограничивали 29 июля.

Это связано с тем, что в Украине спала жара, которая длилась несколько недель. А также тем, что по ремонту было выведено несколько энергоблоков на АЭС.

Однако заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказывала, что возвращение жестких графиков отключения света в Украине пока не прогнозируется, даже если будет жарко так, как в июле. Но на это могу повлиять потенциальные российские обстрелы энергетики.

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