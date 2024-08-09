В "Укрэнерго" раскрыли прогноз по графикам на завтра: будут ли отключать свет

В Украине в субботу, 10 августа, энергетики не будут отключать свет в рамках графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

Также украинцев в очередной раз призвали пользоваться электроприборами с большим потреблением в период с 11:00 до 15:00.

В компании добавили, что если ограничения все же решат применить, то сообщат о такой информации дополнительно.

"Завтра, 10 августа, отключения применяться не будут", - сказано в сообщении "Укрэнерго".

Отключения света в Украине

Напомним, последнее время в Украине не применяют графики отключений света. Исключением стал только четверг, когда на несколько часов задействовали ограничения для бизнеса и промышленности.

Причиной частичного возвращения графиков, в частности, стал рост потребления электроэнергии из-за жары, которая наблюдалась в восточных и южных регионах Украины.

Для населения же графики последний раз применяли 29 июля. Более детально о том, почему в Украине перестали действовать ограничения электроснабжения, - в материале РБК-Украина.

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