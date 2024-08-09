В "Укрэнерго" раскрыли прогноз по графикам на завтра: будут ли отключать свет
В Украине в субботу, 10 августа, энергетики не будут отключать свет в рамках графиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Завтра, 10 августа, отключения применяться не будут", - сказано в сообщении "Укрэнерго".
В компании добавили, что если ограничения все же решат применить, то сообщат о такой информации дополнительно.
Также украинцев в очередной раз призвали пользоваться электроприборами с большим потреблением в период с 11:00 до 15:00.
Отключения света в Украине
Напомним, последнее время в Украине не применяют графики отключений света. Исключением стал только четверг, когда на несколько часов задействовали ограничения для бизнеса и промышленности.
Причиной частичного возвращения графиков, в частности, стал рост потребления электроэнергии из-за жары, которая наблюдалась в восточных и южных регионах Украины.
Для населения же графики последний раз применяли 29 июля. Более детально о том, почему в Украине перестали действовать ограничения электроснабжения, - в материале РБК-Украина.
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