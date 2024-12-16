UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

В "Укренерго" розкрили мету Росії під час останнього масованого удару по Україні

Ілюстративне фото: в Україні діють відключення світла після удару росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія під час останньої масованої атаки намагалася порушити імпорт електроенергії в Україну з країн Євросоюзу. Ціллю стала інфраструктура, яка задіяна в імпорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника прем'єр-міністра України, члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка.

Він зазначив, що 13 грудня російські окупанти цілилися по мережевій інфраструктурі, яка задіяна в експортно-імпортних операціях між системами України та сусідніх європейських країн.

"Для того щоб по максимуму зменшити залучення імпорту, а в ідеалі домогтися від'єднання об'єднаної системи України від енергетичної системи Європи", - пояснив Бойко.

Удар 13 грудня

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, російські окупанти вкотре завдали масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосовував як ракети, так і безпілотники.

За інформацією Повітряних сил, у повітряному просторі України зафіксували 94 ракети та 193 ударні дрони.

Українським захисникам вдалося збити 81 ракету та 80 безпілотників. Ще 105 дронів було локаційно втрачено.

Це була наймасованіша російська атака з початку війни.

Детально про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоЕлектроенергіяВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронів