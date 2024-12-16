В "Укрэнерго" раскрыли цель России во время последнего массированного удара по Украине

Удар 13 декабря

Напомним, в пятницу, 13 декабря, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Враг применял как ракеты, так и беспилотники.

По информации Воздушных сил, в воздушном пространстве Украины зафиксировали 94 ракеты и 193 ударных дрона.

Украинским защитникам удалось сбить 81 ракету и 80 беспилотников. Еще 105 дронов были локационно потеряны.

Это была самая массированная российская атака с начала войны.

Детально о последствиях - в материале РБК-Украина.

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