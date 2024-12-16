В "Укренерго" розкрили мету Росії під час останнього масованого удару по Україні

Росія під час останньої масованої атаки намагалася порушити імпорт електроенергії в Україну з країн Євросоюзу. Ціллю стала інфраструктура, яка задіяна в імпорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника прем'єр-міністра України, члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка.

Він зазначив, що 13 грудня російські окупанти цілилися по мережевій інфраструктурі, яка задіяна в експортно-імпортних операціях між системами України та сусідніх європейських країн.

"Для того щоб по максимуму зменшити залучення імпорту, а в ідеалі домогтися від'єднання об'єднаної системи України від енергетичної системи Європи", - пояснив Бойко.