В "Укренерго" розкрили мету Росії під час останнього масованого удару по Україні
Росія під час останньої масованої атаки намагалася порушити імпорт електроенергії в Україну з країн Євросоюзу. Ціллю стала інфраструктура, яка задіяна в імпорті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника прем'єр-міністра України, члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка.
Він зазначив, що 13 грудня російські окупанти цілилися по мережевій інфраструктурі, яка задіяна в експортно-імпортних операціях між системами України та сусідніх європейських країн.
"Для того щоб по максимуму зменшити залучення імпорту, а в ідеалі домогтися від'єднання об'єднаної системи України від енергетичної системи Європи", - пояснив Бойко.
Удар 13 грудня
Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, російські окупанти вкотре завдали масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосовував як ракети, так і безпілотники.
За інформацією Повітряних сил, у повітряному просторі України зафіксували 94 ракети та 193 ударні дрони.
Українським захисникам вдалося збити 81 ракету та 80 безпілотників. Ще 105 дронів було локаційно втрачено.
Це була наймасованіша російська атака з початку війни.
Детально про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.
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