В "Укрэнерго" рассказали о работе ТЭС в Украине: у ДТЭК загружены 27 энергоблоков

Тепловые электростанции "ДТЭК Энерго" по состоянию на 11:00 среды работают 27 энергоблоками, в то время как на государственных ТЭС нагрузку несут 3 из 23 блоков, а Славянская ТЭС "Донбассэнерго" вовсе остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НЭК " Укрэнерго ".

Единственной ТЭС в стране, которая работает всеми имеющимися энергоблоками - ДТЭК Добротворская ТЭС (Львовская область). Станция несет нагрузку 410 МВт, задействовав все доступные мощности.

Бурштынская ТЭС, покрывающая потребности Бурштынского энергоострова и частично ОЭС Украины работает 9 из 12 блоков, еще один находится в резерве и ждет команды диспетчера.

5 и 4 энергоблока соответственно работают на Кураховской и Запорожской ТЭС компании "ДТЭК Энерго". Остальные станции работают в режиме 1-2 энергоблока.