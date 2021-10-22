ДТЭК импортировал 278 тыс. тонн угля в рамках подготовки к зиме

Компания ДТЭК в сентябре-октябре импортировала уже 278 тыс. тонн угля для работы ТЭС в осенне-зимний период.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Газовый уголь предусмотрен в рамках заключенных контрактов на поставки из Польши (340 тыс. тонн) и Казахстана. В ближайшие месяцы ожидаются поставки законтрактованного недавно газового угля из США, общим объемом 225 тыс. тонн. Также компания полностью обеспечивает потребности антрацитовых блоков Луганской и Криворожского ТЭС необходимым количеством топлива", - сообщили в компании.

Компания также ведет переговоры о дополнительных объемах импортного угля.

По состоянию на 21 октября на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится 492 тыс. тонн угля.

На колебания объемов складов угля в сентябре-октябре повлияло резкое похолодание и повышенная нагрузка на ТЭС "ДТЭК Энерго" в последнюю декаду прошлого месяца, а также недавняя экстренная отгрузка почти 50 тыс. тонн топлива для покрытия его дефицита на поколениях ПАО "Центрэнерго" и ОАО "Донбассэнерго".