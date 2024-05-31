"Укренерго" прогнозує можливе повернення графіків відключень світла

Як зазначили в компанії, причина застосування заходів обмеження - наслідки масованих ракетних і дронових ударів ворога по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетичній системі.

Там нагадали, що з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.



Окрім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Зазначається, що це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону.

В "Укренерго" додали, що це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів.

"Зокрема, виведення на планове обслуговування атомних блоків - необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати. Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека", - зазначили в компанії.

Також повідомляється, що диспетчерський центр "Укренерго" буде застосовувати всі можливі інструменти для покриття дефіциту. У разі перевищення областями доведених "Укренерго" лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості.Терміни застосування заходів обмеження будуть повідомлені додатково.

"Ощадливо споживайте електроенергію. Це суттєво зменшить навантаження на енергосистему і допоможе мінімізувати застосування планових відключень", - наголосили в "Укренерго".