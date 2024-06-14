UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В "Укренерго" пояснили, чому не можна "посунути" ремонти на АЕС

Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні найближчими днями виведуть у ремонт енергоблок однієї з атомних станцій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Як пояснив Кудрицький, уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори.

Перший - прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС. Другий - це ремонт енергоблоків на АЕС.

"В середині двадцятих чисел червня ми ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією. І часто люди, коли чують "ремонтна кампанія", у них виникають запитання: чи не можна ці ремонти перенести, чи можна ці ремонти відкласти, скасувати?" - розповів він.

За словами Кудрицького, під ремонтною кампанією мається на увазі перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Це пов'язано з тим, що паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти.

"Тому ці речі дуже важко якось "посунути" в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", - зазначив він.

Ситуація зі світлом в Україні

Після того, як Росія значно пошкодила українську енергетику в Україні довелося запровадити графіки відключення світла. В певні періоди також вводяться аварійні, це трапляється, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених лімітів.

Про те, як Україна готує енергетику до зими та які виклики - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоАЕСВідключеня світла