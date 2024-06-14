В "Укрэнерго" объяснили, почему нельзя "подвинуть" ремонты на АЭС

Как объяснил Кудрицкий, избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за двух факторов.

Первый – прогнозируемый рост энергопотребления из-за возврата жары и вывода в ремонт очередного энергоблока АЭС. Второй – это ремонт энергоблоков на АЭС.

"В середине двадцатых чисел июня у нас еще будет дополнительный шаг снижения мощности на АЭС. Это связано именно с ремонтной кампанией. И часто люди, когда слышат "ремонтная кампания", у них возникают вопросы: нельзя ли эти ремонты перенести, или ли эти ремонты отложить, отменить?" – рассказал он.

По словам Кудрицкого, под ремонтной кампанией подразумевается перегрузка топлива, во время которого производятся ремонты. Это связано с тем, что топливо способно вырабатывать энергию только определенное время, и когда оно выгорает – его нужно точно менять.

"Поэтому эти вещи очень трудно как-то "подвинуть" во времени. Это можно отсрочить на несколько дней или на неделю такой ремонт, но точно его нельзя полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС", – отметил он.

Ситуация со светом в Украине

После того, как Россия значительно повредила украинскую энергетику, в Украине пришлось ввести графики отключения света. В определенные периоды также вводятся аварийные, это случается, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных лимитов.

О том, как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .