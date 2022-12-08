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"Укренерго" повідомило, де найскладніша ситуація з електропостачанням

Фото: найскладніша ситуація на сході (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на ранок 8 грудня найскладніша ситуація з електропостачанням зберігається в східному регіоні України - ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи", - повідомили в прес-службі.

Крім того, цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

За даними прес-служби, через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень.

"Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження", - повідомили в "Укренерго".

Нагадаємо, керівники ОСР (операторів системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

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