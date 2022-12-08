ua ru
Чт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укренерго" повідомило, де найскладніша ситуація з електропостачанням

Новость на русском →
Україна, Четвер 08 грудня 2022 11:16
"Укренерго" повідомило, де найскладніша ситуація з електропостачанням Фото: найскладніша ситуація на сході (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на ранок 8 грудня найскладніша ситуація з електропостачанням зберігається в східному регіоні України - ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи", - повідомили в прес-службі.

Крім того, цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

За даними прес-служби, через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень.

"Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження", - повідомили в "Укренерго".

Нагадаємо, керівники ОСР (операторів системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго відключеня світла
NEWS
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на виробництво ракет в Росії
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на виробництво ракет в Росії
DAILY
"Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько "Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни