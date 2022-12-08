"Укрэнерго" сообщило, где самая сложная ситуация с электроснабжением

По состоянию на утро 8 декабря сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в восточном регионе Украины - вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Там, где позволяет ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе идет процесс заживления бытовых потребителей по резервным схемам.

По данным пресс-службы, из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Для облэнерго доказаны лимиты потребления электроэнергии. Уже с утра в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений.

"Ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра влекут за собой обледенение проводов и их повреждение", - сообщили в "Укрэнерго".