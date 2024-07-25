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"Укренерго" повідомило час та обсяг відключень світла на сьогодні

Україна, Четвер 25 липня 2024 11:03
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"Укренерго" повідомило час та обсяг відключень світла на сьогодні Фото: Відключення світла 25 липня можливі тільки ввечері (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відключення світла у четвер, 25 липня, можливі ввечері. Але вони будуть мінімальними - застосують лише одну чергу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Застосування заходів обмеження прогнозується лише в години вечірнього максимуму споживання - з 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, причина - комплексна. По-перше, спека спала, і споживання електрики в Україні знизилось. Сьогодні на ранок споживання на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня.

При цьому, зменшився і дефіцит потужності - з ремонту повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях, зазначили в "Укренерго".

&quot;Укренерго&quot; повідомило час та обсяг відключень світла на сьогодні

Нагадаємо, час відключень світла суттєво скоротився 23 липня після того, як з ремонту вийшов блок атомної АЕС. Голова Держенергонагляду Руслан Слободян прогнозує, що тенденція зі скасуванням відключень світла буде довготривалою.

Графіки та час відключень

Споживачів кожної області поділили на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

За даними "Укренерго", умовно, одна черга графіків – 4 години відключень за добу, дві черги – 8 годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень

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Укренерго Відключеня світла
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"Укренерго" повідомило час та обсяг відключень світла на сьогодні
"Укренерго" повідомило час та обсяг відключень світла на сьогодні
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