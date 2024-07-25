ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня

Украина, Четверг 25 июля 2024 11:03
UA EN RU
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня Фото: Отключение света 25 июля возможны только вечером (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отключения света в четверг, 25 июля, возможны вечером. Но они будут минимальными – применят только одну очередь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Применение мер ограничения прогнозируется лишь в часы вечернего максимума потребления – с 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, причина - комплексная. Во-первых, жара спала, и потребление электричества в Украине снизилось. Сегодня на утро потребление на 6% меньше его прогнозируемого уровня (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля.

При этом уменьшился и дефицит мощности - из ремонта вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях, отметили в "Укрэнерго".

&quot;Укрэнерго&quot; сообщило время и объем отключений света на сегодня

Напомним, время отключения света существенно сократилось 23 июля после того, как из ремонта вышел блок атомной АЭС. Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян прогнозирует, что тенденция с отменой отключений света будет долговременной.

Графики и время отключения

Потребителей каждой области разделили на шесть очередей, групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

По данным "Укрэнерго", условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Отключения света
NEWS
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
DAILY
Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны
Юлия Гаюкжурналист РБК-Украина Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны