"Укренерго" потрібно залучити фінансування для реструктуризації боргів, а не підвищувати тарифи, - Ukrfa

Значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію, заплановане Укренерго, підкосить бізнес, який і так значно постраждав через війну. Тому для реструктуризації своїх боргів та покриття витрат варто залучити закордонне фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виконавчого директора Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (Ukrfa) Сергія Кудрявцева.

"Укренерго" має можливість залучення закордонного фінансування під гарантії держави. У металургійних підприємств у нашій країні такої можливості немає. І перекладати бізнес, що ледве дихає, ще й ці витрати - це не дуже чесно. Тому що підприємства не винні в тому, що енергетична інфраструктура страждає", - заявив Кудрявцев.

На його думку, українські державні монополії найчастіше зловживають своїм становищем, не намагаючись скоротити чи оптимізувати свої витрати, а просто підвищуючи тарифи для бізнесу.

"Усі державні монополії займаються тим, що підвищують тарифи для бізнесу. Хоча при цьому всі вони отримують з держбюджету кошти для реструктуризації, і отримують донорську допомогу від міжнародних організацій. Проте вони все одно підвищують тарифи - перекладаючи таким чином свої проблеми на плечі бізнесу", - резюмував експерт.

Нагадаємо, "Укренерго" ініціювало підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії одразу на 273% з 62 до 232,03 грн/МВт.год, а також на передачу електроенергії з 346 до 398 грн/МВт-год.

Проти цього рішення виступили всі бізнес-асоціації країни: згідно з їхньою заявою, значне підвищення тарифів призведе до подальшого підвищення собівартості української продукції та втрати Україною свого місця на світових ринках.

В Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (lCC) заявили, що обґрунтування підвищення, надане "Укренерго", містить низку неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, і дозволить не підвищувати тарифу на передачу електроенергії більш ніж на 6,5%.