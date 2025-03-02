"Укренерго" попередило про відключення світла 3 березня: кого торкнуться

У понеділок, 3 березня, в Україні знову застосовуватимуть графіки відключення світла. Проте вони торкнуться лише промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі - завтра, 3 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - повідомили в "Укренерго".
Час застосування обмежень:
Разом з тим відключення електропостачання для побутових споживачів не прогнозується.
В "Укренерго" підкреслили, що причина запровадження обмежень - наслідки російських атак на енергооб’єкти України. А також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
Нагадаємо, суботу, 1 березня, теж застосовувалися графіки відключення світла. "Укренерго" пояснило обмеження потужності складною ситуацією в енергосистемі України". Водночас відключення побутових споживачів також не прогнозувалося.
"Обмеження для побутових споживачів не застосовуються (за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго)", - уточнили в компанії.
Також 28 лютого ввечері у Києві було запроваджено екстрені відключення світла. Такі заходи діяли також у кількох областях.
В "Укренерго" тоді також пояснили, що причина екстрених відключень - наслідки російських атак на енергооб'єкти.