UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укренерго" попередило про можливі відключення е/е після атак на енергооб'єкти

Фото: відключення електроенергії можливе через влучання в енергооб'єкти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Диспетчерський центр "Укренерго" може ухвалити рішення застосувати графіки відключення електроенергії. Пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається в повідомленні, внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України. Ремонтні бригади "Укренерго"працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою.

"Проте, Диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень", - заявили в прес-службі.

В "Укренерго" закликали дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби.

Нагадаємо, віялові відключення електроенергії в Україні розпочалися 10 жовтня після масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Проте останнім часом ситуація стабілізувалася і графіки не застосовувалися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго