"Укренерго" попередило про можливі відключення е/е після атак на енергооб'єкти

Як зазначається в повідомленні, внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України. Ремонтні бригади "Укренерго"працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою.

"Проте, Диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень", - заявили в прес-службі.

В "Укренерго" закликали дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби.