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"Укренерго" попередило про фейкові Telegram-канали, що маніпулюють даними про відключення світла

Четвер 29 серпня 2024 15:37
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"Укренерго" попередило про фейкові Telegram-канали, що маніпулюють даними про відключення світла Ілюстративне фото: "Укренерго" попередило про фейкові Telegram-канали (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Низка Telegram-каналів почали поширювати неправдиву інформацію щодо відключень світла. Вони маніпулюють даними щодо графіків відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В "Укренерго" зазначили, що такі Telegram-канали - це чергова маніпуляція на чутливій темі повернення заходів обмеження споживання електроенергії. Українцям радять не переходити за посиланнями, вказаними у таких дописах. Адже дані, які вимагають при реєстрації на таких Telegram-каналах, можуть бути використані шахраями у своїх недоброчесних цілях.

Варто зауважити, що інформацію про відключення світла кияни можуть дізнатись у додатку "Київ Цифровий". А жителі інших областей - на сайтах своїх обленерго.

"Будь ласка, не давайте себе ошукати, завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та ваших обленерго", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, "Укренерго" дало розпорядження про екстрені відключення світла. Через це у Києві та низці областей не діють стандартні графіки відключення електроенергії. Це пов'язано зі зростанням споживання електроенергії через те, що в останні дні в Україні встановилася спекотна погода.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

Також у місті Запоріжжя правоохоронці викрили нову шахрайську схему, за якою зловмисники заволодівали придбаними квартирами своїх жертв. Деталі шахрайської схеми - в матеріалі РБК-Україна.

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