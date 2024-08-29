"Укренерго" попередило про фейкові Telegram-канали, що маніпулюють даними про відключення світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В "Укренерго" зазначили, що такі Telegram-канали - це чергова маніпуляція на чутливій темі повернення заходів обмеження споживання електроенергії. Українцям радять не переходити за посиланнями, вказаними у таких дописах. Адже дані, які вимагають при реєстрації на таких Telegram-каналах, можуть бути використані шахраями у своїх недоброчесних цілях.

Варто зауважити, що інформацію про відключення світла кияни можуть дізнатись у додатку "Київ Цифровий". А жителі інших областей - на сайтах своїх обленерго.

"Будь ласка, не давайте себе ошукати, завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та ваших обленерго", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, "Укренерго" дало розпорядження про екстрені відключення світла. Через це у Києві та низці областей не діють стандартні графіки відключення електроенергії. Це пов'язано зі зростанням споживання електроенергії через те, що в останні дні в Україні встановилася спекотна погода.