"Укрэнерго" предупредило о фейковых Telegram-каналах, манипулирующих данными об отключении света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" отметили, что такие Telegram-каналы – это очередная манипуляция на чувствительной теме возвращения мер ограничения потребления электроэнергии. Украинцам советуют не переходить по ссылкам, указанным в таких сообщениях. Ведь данные, требующие при регистрации на таких Telegram-каналах, могут быть использованы мошенниками в своих неблаговидных целях.

Следует отметить, что информацию об отключении света киевляне могут узнать в приложении "Киев Цифровой". А жители других областей – на сайтах своих облэнерго.

"Пожалуйста, не давайте себя обмануть, всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и ваших облэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 29 августа, "Укрэнерго" дало распоряжение об экстренных отключениях света. Поэтому в Киеве и ряде областей не действуют стандартные графики отключения электроэнергии. Это связано с ростом потребления электроэнергии из-за того, что в последние дни в Украине установилась жаркая погода.