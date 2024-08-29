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"Укрэнерго" предупредило о фейковых Telegram-каналах, манипулирующих данными об отключении света

Четверг 29 августа 2024 15:37
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"Укрэнерго" предупредило о фейковых Telegram-каналах, манипулирующих данными об отключении света Иллюстративное фото: "Укрэнерго" предупредило о фейковых Telegram-каналах (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Ряд Telegram-каналов начали распространять ложную информацию об отключениях света. Они манипулируют данными по графикам отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" отметили, что такие Telegram-каналы – это очередная манипуляция на чувствительной теме возвращения мер ограничения потребления электроэнергии. Украинцам советуют не переходить по ссылкам, указанным в таких сообщениях. Ведь данные, требующие при регистрации на таких Telegram-каналах, могут быть использованы мошенниками в своих неблаговидных целях.

Следует отметить, что информацию об отключении света киевляне могут узнать в приложении "Киев Цифровой". А жители других областей – на сайтах своих облэнерго.

"Пожалуйста, не давайте себя обмануть, всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и ваших облэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 29 августа, "Укрэнерго" дало распоряжение об экстренных отключениях света. Поэтому в Киеве и ряде областей не действуют стандартные графики отключения электроэнергии. Это связано с ростом потребления электроэнергии из-за того, что в последние дни в Украине установилась жаркая погода.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

Также в Запорожье правоохранители разоблачили новую мошенническую схему, по которой злоумышленники завладевали приобретенными квартирами своих жертв. Детали мошеннической схемы – в материале РБК-Украина.

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Укрэнерго Telegram График отключения света Отключения света
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