"Укрэнерго" получила 27,5 млрд убытка из-за решений НКРЭКУ

По итогам 2020 года национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила чистый убыток в размере 27,5 млрд грн. Одной из основных причин убыточности госкомпании стали решения регулятора НКРЭКУ.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана компании, сообщает "Марлин".

Среди основных причин падения доходов на примере показателей за 4 квартал в "Укрэнерго", в частности, называют решение Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг, отмечает организация.

В частности, за счет установленных тарифов на услуги диспетчеризации "Укрэнерго" недополучило 1,2 млрд грн доходов, за электроэнергию на балансирующем рынке - 1,4 млрд грн доходов, от выполнения спецобязанностей недополучено 11,1 млрд грн.

Согласно финансовому отчету компании за 2020 год, всего кредиторская задолженность составила 17,9 млрд грн.