"Укрэнерго" получила 27,5 млрд убытка из-за решений НКРЭКУ
По итогам 2020 года национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила чистый убыток в размере 27,5 млрд грн. Одной из основных причин убыточности госкомпании стали решения регулятора НКРЭКУ.
Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана компании, сообщает "Марлин".
Среди основных причин падения доходов на примере показателей за 4 квартал в "Укрэнерго", в частности, называют решение Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг, отмечает организация.
В частности, за счет установленных тарифов на услуги диспетчеризации "Укрэнерго" недополучило 1,2 млрд грн доходов, за электроэнергию на балансирующем рынке - 1,4 млрд грн доходов, от выполнения спецобязанностей недополучено 11,1 млрд грн.
Согласно финансовому отчету компании за 2020 год, всего кредиторская задолженность составила 17,9 млрд грн.
Напомним, еще в июле 2020 года АМКУ установил признаки нарушения закона о защите экономической конкуренции в бездействии НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии.
Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выпустили расследование о так называемой схеме "торговли воздухом". Они утверждали, что схема позволяла зарабатывать миллиарды за счет манипуляция на балансирующем рынке, нанося тем самым ущерб госпредприятиям "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель".