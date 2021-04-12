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"Укрэнерго" получила 27,5 млрд убытка из-за решений НКРЭКУ

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 13:56
"Укрэнерго" получила 27,5 млрд убытка из-за решений НКРЭКУ Фото: "Укрэнерго" завершила 2020 год с убытком 27,5 млрд грн (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

По итогам 2020 года национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила чистый убыток в размере 27,5 млрд грн. Одной из основных причин убыточности госкомпании стали решения регулятора НКРЭКУ.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана компании, сообщает "Марлин".

Среди основных причин падения доходов на примере показателей за 4 квартал в "Укрэнерго", в частности, называют решение Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг, отмечает организация.

В частности, за счет установленных тарифов на услуги диспетчеризации "Укрэнерго" недополучило 1,2 млрд грн доходов, за электроэнергию на балансирующем рынке - 1,4 млрд грн доходов, от выполнения спецобязанностей недополучено 11,1 млрд грн.

Согласно финансовому отчету компании за 2020 год, всего кредиторская задолженность составила 17,9 млрд грн.

Напомним, еще в июле 2020 года АМКУ установил признаки нарушения закона о защите экономической конкуренции в бездействии НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выпустили расследование о так называемой схеме "торговли воздухом". Они утверждали, что схема позволяла зарабатывать миллиарды за счет манипуляция на балансирующем рынке, нанося тем самым ущерб госпредприятиям "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель".

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