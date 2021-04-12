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"Укренерго" отримала 27,5 млрд збитку через рішення НКРЕКП

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 13:56
"Укренерго" отримала 27,5 млрд збитку через рішення НКРЕКП Фото: "Укренерго" завершила 2020 рік зі збитком у 27,5 млрд грн (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

За підсумками 2020 року національна енергетична компанія "Укренерго" отримала чистий збиток у розмірі 27,5 млрд грн. Однією з основних причин збитковості держкомпанії стали рішення регулятора НКРЕКП.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану компанії, повідомляє "Марлін".

Серед основних причин падіння доходів на прикладі показників за 4 квартал "Укренерго", зокрема, називають рішення Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і житлово-комунальних послуг, зазначає організація.

Зокрема, шляхом встановлених тарифів на послуги диспетчеризації "Укренерго" недоотримала 1,2 млрд грн доходів, за електроенергію на балансуючому ринку - 1,4 млрд грн доходів, від виконання спецобов'язків недоотримано 11,1 млрд грн.

Згідно з фінансовим звітом компанії за 2020 рік, всього кредиторська заборгованість склала 17,9 млрд грн.

Нагадаємо, ще в липні 2020 року АМКУ встановив ознаки порушення закону про захист економічної конкуренції у бездіяльності НКРЕКП на оптовому ринку електричної енергії.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" випустили розслідування про так звану схему "торгівлі повітрям". Вони стверджували, що схема дозволяла заробляти мільярди шляхом маніпуляцій на балансуючому ринку, завдаючи тим самим шкоду держпідприємствам "Енергоатом", "Укренерго" і "Гарантований покупець".

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