"Укренерго" отримала 27,5 млрд збитку через рішення НКРЕКП

За підсумками 2020 року національна енергетична компанія "Укренерго" отримала чистий збиток у розмірі 27,5 млрд грн. Однією з основних причин збитковості держкомпанії стали рішення регулятора НКРЕКП.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану компанії, повідомляє "Марлін".

Згідно з фінансовим звітом компанії за 2020 рік, всього кредиторська заборгованість склала 17,9 млрд грн.

Зокрема, шляхом встановлених тарифів на послуги диспетчеризації "Укренерго" недоотримала 1,2 млрд грн доходів, за електроенергію на балансуючому ринку - 1,4 млрд грн доходів, від виконання спецобов'язків недоотримано 11,1 млрд грн.

Серед основних причин падіння доходів на прикладі показників за 4 квартал "Укренерго", зокрема, називають рішення Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і житлово-комунальних послуг, зазначає організація.

Нагадаємо, ще в липні 2020 року АМКУ встановив ознаки порушення закону про захист економічної конкуренції у бездіяльності НКРЕКП на оптовому ринку електричної енергії.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" випустили розслідування про так звану схему "торгівлі повітрям". Вони стверджували, що схема дозволяла заробляти мільярди шляхом маніпуляцій на балансуючому ринку, завдаючи тим самим шкоду держпідприємствам "Енергоатом", "Укренерго" і "Гарантований покупець".