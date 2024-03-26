"Укренерго" про подачу світла у Харкові: на вихідних буде краще, ремонт займе два тижні

Він розповів, що електропостачання у Харкові відновлюють поетапно. Зокрема, всю критичну інфраструктуру міста вже заживили. Також світло з'явилося у будинках місцевих мешканців, але з певними обмеженнями.

Кудрицький спрогнозував, що пом'якшити графіки відключень можуть уже цими вихідними. Причиною цього є прогнозоване зменшення споживання через значне потепління.

При цьому, за його словами, повне відновлення електропостачання "може зайняти від одного до двох тижнів". Для цього умовою є відсутність нових масованих атак росіян.

Також він розповів, що руйнування були б удвічі більшими, якби не "певні інженерні рішення", які приймали для захисту енергооб'єктів.