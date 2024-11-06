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"Укренерго" почало процес реструктуризації єврооблігацій на виконання рішення Кабміну

Фото: "Укренерго" почало процес реструктуризації єврооблігацій на виконання рішення Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

НЕК "Укренерго" оголосило про тимчасове припинення виплат за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними у 2021 році під державну гарантію для покриття боргу перед виробниками зеленої енергії. Розпочато процес реструктуризації єврооблігацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Рішення ухвалено на виконання Закону України "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами" та відповідних постанов Кабінету Міністрів.

Згідно з Законом, тимчасова зупинка платежів впроваджується для забезпечення економічної безпеки України та стійкості державного боргу. Планується, що виплати відновляться після завершення процесу реструктуризації.

"Укренерго" спільно з урядом працює над досягненням угоди з власниками облігацій, і вже найближчими місяцями плануються переговори для узгодження нових умов.

Власники облігацій залишаються стратегічно важливими партнерами для компанії, адже в 2022 році домовленість про відтермінування виплат сприяла фінансовій стійкості Укренерго під час війни. Товариство підтверджує свою операційну й фінансову стабільність, зокрема в підготовці до зимового сезону та посиленні енергосистеми України.

Нагадаємо, у 2021 році НЕК “Укренерго” здійснила дебютний випуск п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвитку (Green and Sustainability-linked bonds) на суму 825 мільйонів доларів США з дохідністю 6,875%.

Ці гроші в повному обсязі були спрямовані на розрахунки з виробниками електричної енергії, які працюють за "зеленим тарифом".

Борг перед виробниками виник через значно завищений "зелений" тариф у порівнянні з ринковими цінами на електричну енергію в Україні.

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Укренерго