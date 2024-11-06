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"Укрэнерго" начало процесс реструктуризации еврооблигаций для исполнения решения Кабмина

Фото: "Укрэнерго" начало процесс реструктуризации еврооблигаций во исполнение решения Кабмина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

НЭК "Укрэнерго" объявило о временном прекращении выплат по зеленым облигациям устойчивого развития, выпущенным в 2021 году под государственную гарантию покрытия долга перед производителями зеленой энергии. Начат процесс реструктуризации еврооблигаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Решение принято во исполнение Закона Украины "Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом и государственными деривативами" и соответствующих постановлений Кабинета Министров.

Согласно Закону, временная остановка платежей осуществляется для обеспечения экономической безопасности Украины и устойчивости государственного долга. Планируется, что выплаты возобновятся по завершении процесса реструктуризации.

"Укрэнерго" совместно с правительством работает над достижением соглашения с держателями облигаций, и уже в ближайшие месяцы планируются переговоры по согласованию новых условий.

Владельцы облигаций остаются стратегически важными партнерами для компании, ведь в 2022 году договоренность об отсрочке выплат способствовала финансовой устойчивости Укрэнерго во время войны. Общество подтверждает свою операционную и финансовую стабильность, в частности, в подготовке к зимнему сезону и усилении энергосистемы Украины.

Напомним, в 2021 году НЭК "Укрэнерго" осуществила дебютный выпуск пятилетних зеленых еврооблигаций устойчивого развития (Green and Sustainability-linked bonds) на сумму 825 миллионов долларов США с доходностью 6,875%.

Эти деньги в полном объеме были направлены на расчеты с производителями электрической энергии, работающими по "зеленому тарифу".

Долг перед производителями возник из-за значительно завышенного "зеленого" тарифа по сравнению с рыночными ценами на электрическую энергию в Украине.

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Укрэнерго