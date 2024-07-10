"Укренерго" планує коштом донорів покрити борги на балансуючому ринку електроенергії

"З метою зменшення боргів на балансуючому ринку та припинення їх накопичення, Укренерго планує одноразово залучити фінансування від донорів. Укренерго також працює з регулятором для усунення останніх бар'єрів для активної розбудови систем накопичення енергії", - повідомила вона.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що компанія планує влітку або до кінця року погасити перед електростанціями понад 19 млрд грн боргу на балансуючому ринку електроенергії.

Там вважають, що погашення заборгованості на цьому сегменті ринку дозволить інвесторам у системи накопичення енергії, а також газову пікову генерацію мати адекватну економічну модель роботи на ринку.