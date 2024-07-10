RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" планирует на средства доноров покрыть долги на балансирующем рынке электроэнергии

Фото: "Укрэнерго" планирует на средства доноров покрыть долги на балансирующем рынке электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Для решения долгов на балансирующем рынке электроэнергии системный оператор НЭК "Укрэнерго" планирует привлечь единовременно финансирование от доноров.

Об этом заявила старший проектный менеджер Офиса реформ Кабинета министров Украины Марина Денисюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Экономическую правду".

"В целях уменьшения долгов на балансирующем рынке и прекращения их накопления, Укрэнерго планирует единовременно привлечь финансирование от доноров. Укрэнерго также работает с регулятором для устранения последних барьеров для активного развития систем накопления энергии", - сообщила она.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что компания планирует летом или до конца года погасить перед электростанциями более 19 млрд грн долга на балансирующем рынке электроэнергии.

Там считают, что погашение задолженности на этом сегменте рынка позволит инвесторам в системы накопления энергии, а также газовую пиковую генерацию иметь адекватную экономическую модель работы на рынке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго