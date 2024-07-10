"Укрэнерго" планирует на средства доноров покрыть долги на балансирующем рынке электроэнергии

"В целях уменьшения долгов на балансирующем рынке и прекращения их накопления, Укрэнерго планирует единовременно привлечь финансирование от доноров. Укрэнерго также работает с регулятором для устранения последних барьеров для активного развития систем накопления энергии", - сообщила она.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что компания планирует летом или до конца года погасить перед электростанциями более 19 млрд грн долга на балансирующем рынке электроэнергии.

Там считают, что погашение задолженности на этом сегменте рынка позволит инвесторам в системы накопления энергии, а также газовую пиковую генерацию иметь адекватную экономическую модель работы на рынке.