ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Укрэнерго" планирует повысить тариф на электричество для предприятий в 2,7 раза

Киев, Пятница 25 сентября 2020 15:56
"Укрэнерго" планирует повысить тариф на электричество для предприятий в 2,7 раза
Фото: "Укрэнерго" (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

НЭК "Укрэнерго" провело обсуждение планов по повышению тарифа на передачу тока в 2,7 раза до 640,48 грн/МВт-час с 1 ноября 2020 года, что повлечет удорожание стоимости электроэнергии для предприятий.

Об этом сообщается на сайте "Укрэнерго".

Напомним, предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" произошло с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 55% - с 155,4 до 240,23 грн/МВт.час.

Против этого решения тогда выступили как производители электрической энергии из возобновляемых источников, так и крупные промышленные потребители, которые больше всего пострадали от роста тарифа на передачу электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Энергетика УкрэнергоЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь