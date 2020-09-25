"Укрэнерго" планирует повысить тариф на электричество для предприятий в 2,7 раза

Фото: "Укрэнерго" (УНИАН)

НЭК "Укрэнерго" провело обсуждение планов по повышению тарифа на передачу тока в 2,7 раза до 640,48 грн/МВт-час с 1 ноября 2020 года, что повлечет удорожание стоимости электроэнергии для предприятий.

Об этом сообщается на сайте "Укрэнерго".

Напомним, предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" произошло с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 55% - с 155,4 до 240,23 грн/МВт.час.

Против этого решения тогда выступили как производители электрической энергии из возобновляемых источников, так и крупные промышленные потребители, которые больше всего пострадали от роста тарифа на передачу электроэнергии.